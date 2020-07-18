頂著豔陽，南高雄家扶中心志工學生18日在高雄漢神巨蛋前廣場向民眾募款。因為受疫情影響，家扶中心的捐款相較於去年同期大幅度縮減，希望民眾伸出援手，幫助弱勢孩童。

響應「愛要被看見！按讚一起來」於7月18、19日在高雄漢神巨蛋前廣場，85名家扶大專生參與活動。每年暑期，透過家扶大專生的志願服務，向社會大眾介紹家扶中心各項服務、義賣商品、募集發票等等，匯集社會資源，扶持經濟弱勢家庭的孩子。

自幼接受家扶扶助的小琳，她立志成為助人者，因此選擇社工系就讀。小琳明白，不能只是被動地接受幫忙，更要學會自助人助，除了勤奮苦讀外，她也利用課餘時間打工，賺取生活費及學費，減輕家人的負擔。

南高雄家扶中心主委盧國冠表示，「助貧不是一個人做很多，而是每個人都做一點」，希望民眾集小愛成大愛，邀請各界一同加入認養和助學人行列，讓更多弱勢兒少獲得學習的機會。

南高雄家扶中心每年協助1200戶家庭的家庭經濟協助，每學期提供400多名學子，每次需頒發約300多萬元的獎助學金，藉此協助弱勢家庭的學童得以穩定就學，透過教育，翻轉兒少人生。

(中時 )