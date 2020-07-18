由廖盈婷主持的JET綜合台《WIN WIN跨界大贏家》本周邀請到開運達人詹惟中，除了在節目中分享自己買的停產紅色金龜車如何為自己賺好運，更在節目裡告訴大家2020年最佳買車的增運法，以及買車的風水禁忌，還教觀眾應該要怎麼選車牌號碼才會最開運，詹惟中提到他買車的風格：「買車從不看車價，而是看這部車能夠帶給他多少好運。」

詹惟中一開場就從紅色金龜車駕駛座出來，他指出這台紅色金龜車，是最近才買的二手車，12年車跑2萬多公里，以23萬元成交，光是買了這台紅龜後，他馬上就開了網路節目，而且自從開了這台車後，通告就變很多，還說有一種像是跟車子談戀愛的心情，主持人廖盈婷好奇詢問：「為何會買一台已經停產的車呢？」詹惟中不改搞笑風格：「從以前就想買復古風車圓夢，買這台車是避免炫富，要走低調路線。」詹惟中的金龜車是紅色色系，車子身上還漆上89這個數字，詹惟中解釋：「因為我個性有點娘，所以適合紅色，可以長長久久紅下去，89這個號碼則是希望發財發到長長久久。」

詹惟中不但介紹自己的愛車，更在節目中大談買車風水，他說像是買旅行車就不要選白色的，因為很像救護車，還特別說：「要貼上不是救護車才能化解。」他進一步指出車內風水最重要的兩大原則，就是整齊清潔和沒有臭味，廖盈婷馬上回說：「我認識一個人，他投資什麼就賠什麼，已經倒了七家店了，他的車就是又臭又髒，一上車我就想要衝下車。」

(中時 )