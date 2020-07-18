周一中職選秀會將登場，今年不乏旅外大物、高中潛力新秀投入，此外還有不少業餘、大專好手報名，雖然焦點都放在少數選手身上，不過球隊後段輪次選進的「璞玉」也有在球場上發光的潛力，富邦悍將總教練洪一中就以中信兄弟王威晨、味全龍黃柏豪來舉例，直言選秀除了要有發掘的眼光之外，還需要運氣。

王威晨是中信兄弟2015年選秀第13輪選進的奇蹟好手，自2017年開始在一軍展露頭角，近3年成為球隊主力，不僅有腳程，打擊率也提供穩定貢獻，2018年、2019年蟬聯盜壘王，去年更拿下三壘手金手套，洪一中就說，「誰知道王威晨會成為12強最佳三壘手，如果知道他這麼好，怎麼會其他人都棄權之後，兄弟才在13輪選到他，當時還被說是做人情的。」

味全龍黃柏豪在二軍暫居全壘打王。（中職提供／陳志祥傳真）

此外還有味全龍去年第16輪選進的黃柏豪，目前以14轟暫居二軍全壘打王，打擊率也有3成28排名第8，此外打點及壘打數在排行榜上僅次隊友劉基鴻，洪一中說，「黃柏豪也是16輪才被選到的，如果能預知他打擊這麼強，即使守備位置重疊也會選他，就像以前的朱育賢，如果知道他強打，會第7輪才選嗎？」

洪總強調，選秀除了要觀察，還需要運氣，就像不少選手過去相當看好，但選進來之後卻沒有成長，而有些是7、8輪之後選進來「試試看」的，反而撿到寶，有意料之外的表現，且就算心中有想選的選手，最後也不一定選的到，一切都很難說。

富邦悍將總教練洪一中認為選秀也很看運氣。（鄧心瑜攝）

(中時 )