比照陸生公開對外表達訴求的模式，印尼學生今(18)日也對我方發布一封連署信，強力呼籲讓印尼生回台念書，平等看待境外生就學權益。（李侑珊翻攝）

指揮中心與教育部近日連袂宣布，開放19個國家地區境外生返台，不只當中沒有陸生，印尼生也沒有。比照陸生公開對外表達訴求的模式，印尼學生今(18)日也對我方發布一封連署信，強力呼籲讓印尼生回台念書，平等看待境外生就學權益。

以下是印尼學生連署信全文：

致台灣政府、各位師長及同學：

政府目前准許19國家、地區境外生申請入境 。我們印尼生也贊同陸生的呼籲，「平等看待境外生入境權益」。的確我們知道全世界的新冠肺炎疫情趨緩。

目前台灣只開放這19個國家給畢業生以及舊生入境後來慢慢開放給新生。 不過，印尼生仍未在開放名單之上。已經6個月多我們印尼生一直在爭取受教權努力和不停地與上帝祈禱。

我們也希望不要因為這個因素（疫情）導致境外生返台的歧視，尤其是我們印尼生。給我們印尼生入境！ 當然我們也有隨時關注最新的消息。目前只剩大宗的外籍生像，陸生以及印尼生都尚未入境。可是教育部很少提過關於我們被卡住在門外的印尼生。

然而台灣政府有沒有想過在高風險國家狀態下學生的困境呢？ 像印尼生，陸生，歐美生。

我們希望台灣政府能寬容與理解我們的困境。

例如 ：

1。台灣政府能以常住地或省份來判斷入境。特別是印尼，是一個群島國。其次印尼也有不同的疫情情況依據各個省份。但實際上平均確診個案都發生在爪哇島。 所以台灣政府應該以學生的常住地或省份來判斷

2。或可以給高風險國家／地區更嚴謹的防疫措施。我們已經半年陷入遙遙無期的等待。隨時都關注最新的新聞。我們印尼生的心情很糟，很亂，想著我們未來該如何，我們也沒想過會碰到這件事情（疫情） 我們也很著急未來的路向亦被疫情而打亂。

我們也相信其他的印尼生也有感到十分憂心。

絕對大部分的印尼生會好好地遵守台灣防疫守則，不會給台灣政府添亂，也不願意成為台灣的防疫漏洞。

我們一群印尼生也願意配合台灣防疫措施。比如，自費檢驗集中檢疫等希望可以減低台灣人民的擔憂和社會的困擾。

最後再次呼籲各位長官認真考慮放寬禁止印尼生入台之政策。依序縮小範圍或依學生的常住地或省份來入境或把嚴謹的檢疫措施讓我們可以返台追求我們的夢想並維護境外生的權益. 謝謝。

(旺報 )