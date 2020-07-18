日本人氣演員三浦春馬今天(18日)於住家上吊輕生，震驚全日本，就連台灣以及大陸粉絲都悲痛不已，身為好友的賀來賢人一則IG貼文，揭露三浦生前疑似遭到網路霸凌，因而輕生，對此女星蔡允潔也在臉書PO長文，除了悼念之外也感嘆「面對網路霸凌，更是藝人要面對的工作之一」、「藝人真的看到那些言論，時間久了，真的不會痛嗎？」

蔡允潔在臉書語重心長表示：「其實…有很多事發生並不是意外。大家關注的藝人，因為公眾人物的角色設定，因為對粉絲、對大眾有責任和義務，承載著太多的期望以及包裝，無論心裡、家裡、身體發生什麼樣子的大事！在鏡頭前，還是要呈現完美，帶來歡笑」，更感嘆「幾年前轟動一時的-鄉民的正義，其中面對網路霸凌，更是藝人要面對的工作之一，藝人真的看到那些言論，時間久了，真的不會痛了嗎」，面對時常出現的「心理素質不夠就別當藝人」話語，蔡允潔也反問「你們身陷其中過嗎？或許真的身歷其境，才能感同深受吧」，引起網友共鳴。

三浦春馬今天驚傳輕生，同經紀公司的好友賀來賢人在IG貼文「嘲笑、貶低別人真的很簡單，比綁鞋帶還簡單，希望SNS可以多點正能量」。由於時間點微妙，讓人引發遐想，紛紛猜測三浦春馬生前疑似有遭網路霸凌情形`因此造成憾事。

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哀悼。 日本男星三浦春馬輕生🙏 這些年無論是哪個國家的演藝人員 間隔可是用頻繁來形容… 新聞爆出的幾天，輿論譁然 看著新聞的觀眾！會短暫的關注及心疼 也可能…你已經忘記這個人好久好久 可能喜歡，但沒特別的事！！ 不會特別的頻繁關注 可是～... 由蔡允潔（蔡小潔） 發佈於 2020年7月18日 星期六

(中時電子報)