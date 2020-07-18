國泰人壽挹注107萬給服務近20年的「桃園市私立少年之家」，希望能協助更多曾經迷失方向的「非」行少年，建立職能、重回社會、回饋大眾。（蔡依珍攝）

國泰人壽挹注107萬給服務近20年的「桃園市私立少年之家」，希望能協助更多曾經迷失方向的「非」行少年，建立職能、重回社會、回饋大眾。（蔡依珍攝）

曾2度進出少觀所的玄安（中），從「非」行少年搖身一變成金牌主廚，18日帶領眾人嘗試手作麻糬，感謝國泰人壽挹注107萬給「桃園市私立少年之家」。（蔡依珍攝）

曾2度進出少觀所的玄安（中），從「非」行少年搖身一變成金牌主廚，18日帶領眾人嘗試手作麻糬，感謝國泰人壽挹注107萬給「桃園市私立少年之家」。（蔡依珍攝）

曾2度進出少觀所的玄安（左），從「非」行少年搖身一變成金牌主廚，18日分享自己故事，感謝執行長張進益（右三）拉他一把，也謝謝國泰人壽挹注107萬給「桃園市私立少年之家」。（蔡依珍攝）

桃園市私立少年之家輔導的少年成立大改樂團。(蔡依珍攝)

桃園市私立少年之家學員手寫感謝卡，謝謝國泰集團。(蔡依珍攝)

21歲的玄安曾遭生母和養父棄養，又因誤交損友，吸毒討債樣樣來，16歲4度被抓、2度進出少觀所，直到進入桃園少年之家，被執行長張進益的故事和鼓勵感動，「他海洛因都能戒，我K他命怎麼可能不行！」重返校園投身烹飪，首次出賽就拿下金牌，18日大展廚藝感謝國泰人壽捐贈107萬給少年之家蓋新家。

玄安誕生就遭年僅15歲的生母棄養，被收養後又因養祖母過世再度遭棄，埋下自卑心理，11歲進入寄養家庭首次感受到愛，卻因在夜校誤交損友，打架鬧事，16歲賣K菸遭警逮第一次踏進警局，「我永遠忘不了寄養媽媽失望的眼神！」

玄安至今仍自責差點害寄養家庭失去資格，但16歲的他年輕氣盛，選擇離開獨自租屋，卻變本加厲，4度持毒遭逮，甚至進少觀所2個月，出所不到2周又進去，直到被安置到桃園少年之家，張進益就像爸爸，教導做人處事，也被張浪子回頭的故事感動，慢慢捨棄過往糜爛的生活。

不想讀書的玄安重返校園就讀餐館科，但仍個性火爆，和外聘主廚槓上，天天被抓去洗碗，看到師傅甩鍋帥勁，對廚藝產生興趣，笑言自己「高中3年有2年都在廚房」勤學，首次競賽就拿下桃園市客家料理大賽冠軍，感謝少家的愛，如今在社會局成立的少年培力就業工坊「加力力輕食吧」擔任主廚，不斷精進，目標拿下更多廚藝賽獎牌，笑著分享：「希望少家的小孩能朝我前進！」

「取之於社會，用之於社會！」國泰人壽副總經理鍾茂季說，國泰人壽連續44年發放國泰客戶子女獎學金，近4年更以「我傑出我願意付出」鼓勵獲獎學生提撥10％獎學金做公益，國泰再加碼，18日將107萬餘元捐給服務20年的桃園少年之家。

國泰人壽指出，過去社福機構多重視12歲以下的弱勢兒，但很少關注轉眼成為社會中堅份子的青少年，少年之家在地服務近20年，已協助超過兩百名曾經迷失方向的「非」行少年建立職能、回饋社會，更不乏廚藝冠軍、歌唱冠軍、手沖咖啡冠軍等，儼然成為「冠軍培育基地」，希望在疫情捐款銳減的時候提供一點協助，讓他們能持續發揮滿滿的能量，幫助更多「非」行少年。

(中時 )