加緊趕工中的金門大橋落成通車後，離島小金門的醫療可望進一步改善。（李金生攝）

三軍總醫院派遣牙醫支援金門醫院烈嶼分院，在縣府與縣議會、小英之友會的共同努力下，敲定繼續執行至明年底為止，讓當地鄉親免於求醫不便的困擾，可以獲得「軍民一家」的健康照護。

坐落於小金門離島的烈嶼分院，近年牙科醫師均由三總派遣專科醫師跨海支援，但因三總最近調整外援方案，而規畫自今年10月起停止支援金門，讓原本醫師人力就不足的金門醫院，在本縣公費生最快明年7月1日後才能投入看診的情況下，相關作業更是壓力沈重。

做為金門醫院3方共管之一的縣府評估，一旦三總醫師停止支援，大金門本院又無牙醫師可派，將導致烈嶼分院面臨9個月牙科缺醫難題，必然影響當地鄉親的就醫權益，因此自去年底即與三總超前接洽，要求繼續支援，以免出現空窗期。

金門縣小英之友會長蔡其雍獲悉此事，也透過總會醫師會員向各相關單位說明金門醫療現況，尤其是小金門在「金門大橋」落成通車前的醫療困境，希望三總檢討人力規畫，繼續支援至明年度公費生返金看診為止。

在縣府與縣議會、小英之友會的共同努力下，三總敲定繼續支援至明年底，讓各單位都鬆了一口氣。縣府今天對相關團體協助促成，也特別表示感謝。

縣府強調，提升地區醫療品質是楊鎮浯縣長高度關注，縣政推動的優先事項之一，對協請台灣專科醫師、團隊跨海支援，一直不斷持續進行中，包括已完成建構制度性轉診平台和腫瘤中心在內，未來將續攜手各方共同關懷和守護鄉親的健康工作。

(中時 )