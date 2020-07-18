沈玉琳外景拼老命 木板砸頭秀「鐵頭功」 17:122020/07/18 中時 李映萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 沈玉琳（中）拿木板砸頭秀鐵頭功。（民視提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 沈玉琳主持的民視《玩命街頭》邀來高山峰父女檔上節目，錄製當晚高山峰女兒小花將參加跆拳道比賽，沈玉琳搞笑化身為「龍蝦轉播員」，一時將跆拳女神「陳詩欣」說成「戴資穎」，荒謬又激動的播報逗樂眾人。而小花身手矯健，強大的氣場震懾全場。 技癢難耐的沈玉琳驕傲地道出自己高中時期的稱號為「泰拳小播求」。想大展身手的同時卻忘了年事已高，體力不復從前，但他不服輸地拿起木板往自己頭頂猛砸，現場表演「鐵頭功」，荒謬行徑笑旁邊小學員讓已經是二個孩子爸爸的高山峰說：「都幾歲了還被小孩笑！」 (中時 ) #沈玉琳 #玩命街頭 # 也許您會感興趣 娛樂熱門新聞 啪啪啪幾分鐘算及格？雞排妹自曝答案網全傻眼 - 娛樂 「我太喜歡她了…」三浦春馬生前罕吐情傷片瘋傳 - 娛樂 三浦春馬家中身亡留遺書 友人痛揭真正死因！ - 娛樂 三峽大壩恐潰堤釀巨災 黃安心急竟高喊「這四個字」 - 娛樂 三浦春馬突傳輕生身亡 最後IG訊息曝光 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。