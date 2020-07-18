沈玉琳主持的民視《玩命街頭》邀來高山峰父女檔上節目，錄製當晚高山峰女兒小花將參加跆拳道比賽，沈玉琳搞笑化身為「龍蝦轉播員」，一時將跆拳女神「陳詩欣」說成「戴資穎」，荒謬又激動的播報逗樂眾人。而小花身手矯健，強大的氣場震懾全場。

技癢難耐的沈玉琳驕傲地道出自己高中時期的稱號為「泰拳小播求」。想大展身手的同時卻忘了年事已高，體力不復從前，但他不服輸地拿起木板往自己頭頂猛砸，現場表演「鐵頭功」，荒謬行徑笑旁邊小學員讓已經是二個孩子爸爸的高山峰說：「都幾歲了還被小孩笑！」

(中時 )