近期各地酒店、夜店、舞廳等場所，接連發生數起治安事件，引發行政院長蘇貞昌震怒，迅速撤換兩名直轄市警察局長。為此，警政署通令18日晚間全國同步執行威力掃蕩，署長陳家欽將親自率副署長等重要幹部督導執行，要求各警察局雷厲風行、打擊暴力，決不容許特種場所成為治安破口。同時要求業者務必負起社會責任，嚴禁販毒殺人、聚眾鬥毆、放任酒駕，否則一定會付出慘痛代價。

警政署表示，今晚的全國性擴大臨檢，由各縣市警察局針對轄內舞廳、夜店、酒店、KTV及青少年經常聚集等易發生事故之場所，規劃多次掃蕩臨檢勤務，採取高頻率、高強度、密集性的擴大臨檢作為，以遏制不法分子蠢動。

除了陳家欽到高雄市警局督導外，北市由副署長蔡蒼柏、新北市由警署主秘林順家、桃園市由副署長黃宗仁、台中市由警署督察室主任陳永利、台南市由刑事局長黃明昭主持勤教及督導。

警政署強調，社會治安是警方責無旁貸的責任，各警察首長應負起全責；另相關業者對於聚眾滋事應做好預防措施，共同維護社會秩序，若無法有效配合約制，警方將採行政干預手段並運用第三方警政策略，移請各直轄市、縣（市）政府予以斷水斷電等重大裁罰，甚至勒令歇停業為止。

(中時 )