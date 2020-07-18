Podcast（播客）超夯！近年來，除了搶眼球的串流影音熱度爆表以外，主打用「聽」的網路廣播節目播客也是近期趨勢。串流音樂龍頭Spotify就宣佈，美國前總統巴拉克·歐巴馬（Barack Obama） 和蜜雪兒·歐巴馬（Michelle Obama）成立的製作公司Higher Ground，將與Spotify宣布雙方長期合作的第一項節目名稱：蜜雪兒·歐巴馬?Podcast（The Michelle Obama Podcast）正式上線。

Spotify表示，該系列節目將由蜜雪兒．歐巴馬主持，帶領聽眾和美國前第一夫人進行最真誠、最私密的對話。節目將在7月29日在Spotify獨家推出，並且和Spotify上其他的Podcast節目一樣，供全球近3億的免費和Premium用戶收聽。第一季將由Salesforce以及P&G旗下品牌Dawn和Tide贊助播出。

每一集的主題將聚焦在形塑成長的各種人際關係，從手足情誼、好朋友、伴侶、父母和人生導師，到探討和自己的關係以及身心健康狀況。此節目將邀請一系列的特別來賓加入前第一夫人，包括瑪麗安和克雷格．羅賓森（Marian and Craig Robinson）、康納·歐布萊恩（Conan O’Brien）、瓦萊麗．賈瑞特（Valerie Jarrett）、米歇爾·諾里斯（Michele Norris），以及醫師雪倫．馬隆（Dr. Sharon Malone MD）。

Spotify首席內容和廣告業務負責人Dawn Ostroff表示，「Spotify希望能夠將聽眾與世界上最權威、最具影響力的聲音連結，相信全球的聽眾都能在蜜雪兒．歐巴馬和他的來賓的引導下，被那些最真摯、最人性且最私密的對話所啟發。」

蜜雪兒·歐巴馬說，「我希望這個系列能夠成為一個可以探索有意義的議題，並且釐清那些生命中的未知。其實我最希望的是，這個Podcast節目能夠幫助聽眾和他們生命中重要的人展開新的對話，甚至是困難的對話，這正是人們為彼此建立更多體諒和同理心的方法。」

每一集的主題將聚焦在形塑我們成長的各種人際關係，從手足情誼、好朋友、伴侶、父母和人生導師，到探討我們和自己的關係以及身心健康狀況。此節目將邀請一系列的特別來賓加入前第一夫人，包括瑪麗安和克雷格．羅賓森（Marian and Craig Robinson）、康納·歐布萊恩（Conan O’Brien）、瓦萊麗．賈瑞特（Valerie Jarrett）、米歇爾·諾里斯（Michele Norris），以及雪倫．馬隆醫師（Dr. Sharon Malone MD）。

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