埔心鄉公所攜手農會在魔菇部落休閒農場舉辦公益音樂會，邀請埔心、村上和梧鳳三所國小學童現場演奏展演。（主辦單位提供／謝瓊雲彰化傳真）

埔心鄉公所攜手農會在魔菇部落休閒農場舉辦公益音樂會，邀請埔心、村上和梧鳳三所國小學童現場演奏展演。（主辦單位提供／謝瓊雲彰化傳真）

埔心鄉特產金蜜芒果盛產，公所攜手農會在魔菇部落休閒農場舉辦推廣金蜜芒果公益音樂會，頂級的金蜜芒果禮盒現場拍賣、還有農民市集優質農特產義賣，頂級禮盒共拍賣得5.8萬元，全捐給勵馨基金會幫助受暴婦幼。

推廣埔心金蜜芒果 產官學合力辦公益義賣音樂會

埔心鄉長張乘瑜、農會總幹事張旗聞出席活動，彰化縣長王惠美也應邀上台幫金蜜芒果促銷，立委陳素月、前縣長魏明谷、前立委鄭汝芬、行政院中辦副執行長洪宗熠、外交部中辦處長翁瑛敏、農糧署副署長莊老達與台中農改場場長李紅曦都應邀到場支持。

埔心鄉金蜜芒果正值盛產，全鄉種植45公頃產量占全國95％，上午的公益拍賣活動在魔菇部落休閒農場舉行。（主辦單位提供／謝瓊雲彰化傳真）

埔心鄉金蜜芒果正值盛產，全鄉種植45公頃產量占全國95％，上午的公益拍賣活動在魔菇部落休閒農場舉行。（主辦單位提供／謝瓊雲彰化傳真）

張乘瑜表示，公所自5年前就開始結合在地休閒農場、農民、店家與機關學校等，舉辦優質農產品公益聯合拍賣，行銷推廣埔心蜜紅葡萄、蜜芭樂和金蜜芒果等三寶農產，盼更多人到埔心來玩、選購農特產。

張旗聞說，今年全鄉金蜜芒果種植面積達45公頃，產量占全國95％，不只種植技術、品質愈來愈好，也將淘汰次級品開發乘系列加工商品，增加產值；19日農會也將舉辦「夏日Show光芒」，發表芒果冰、芒果口味香腸與雪Ｑ餅等，滋味保證令人驚豔。

王惠美說，歡迎全國遊客持振興3倍券、農遊券到彰化旅遊、觀光消費；縣府推出第2波加碼振興方案，消費單筆滿500元，就能憑發票或收據上網登錄參加抽獎。

彰化縣長王惠美(左)上台幫忙推廣促銷，為頂級金蜜芒果禮盒拍賣，第一盒就賣出8000元，由彰化縣旅遊產業協會總幹事黃伯裕（右）標得。（主辦單位提供／謝瓊雲彰化傳真）

魔菇部落總經理方世文表示，每年配合公所、農會，透過公益義賣音樂會，幫助華山和勵馨基金會，讓在地埔心國小、村上國小、梧鳳國小學童有展演舞台，今年除了拍賣金蜜芒果，還有紅龍果、稻米和活動限定金蜜芒果口味蛋塔義賣市集，讓各地遊客更認識埔心優質農特產、一起做公益。

(中時 )