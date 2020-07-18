新北市環保局成立的「再生家具展售中心」18日開賣，展售超過100件二手傢俱，從原木茶几、高級沙發到古董電子琴等應有盡有，開幕首日吸引227人到場採購，拍賣金額達1萬3330元；環保局表示，所得將全數納入公益平台，未來每月最後一個周4固定展售，盼讓二手物資循環利用。

環保局表示，新北市多元利用回收來的二手傢俱，去年4月起與市立圖書館合作，於林口分館、汐止分館等展售二手傢俱，開放民眾現場試坐，迄今已售出60件物資；去年9月則和新店耕莘健康管理專科學校、板橋致理科大合作，舉辦校園二手市集，共售出76件二手物，所得全數做公益。

環保局日前在新店區成立「再生家具展售中心」，除了10元起的特賣區外，還有座椅、沙發、床俱、桌類、家電及收納等6大傢俱區，並挑選10款精品傢俱競標，有原木茶几、高級三人沙發，還有具收藏價值的古董電子琴，吸引不少古董迷提早卡位。

環保局表示，昨首日開賣，最受歡迎的是10元特賣區，像是全新垃圾桶和洗衣籃幾乎通通秒殺；競標活動同樣反應熱烈，原價至少千元以上的金屬籐椅，這次以400元成交，還有2張做工精緻的貴妃椅，也以350元成交。

3個1組的金屬藤椅，以400元成交。（新北市環保局提供／許哲瑗新北傳真）

2張做工精緻的貴妃椅，由家住新店的鄭小姐以新臺幣350元得標。（新北市環保局提供／許哲瑗新北傳真）

「環保又划算，物超所值！」得標的鄭姓小姐大讚，最近剛好要搬家，新傢俱價格高昂、難以下手，特別來購買二手傢俱，價格親民還能兼做環保，下次有機會要再來尋寶。

環保局表示，「再生家具展售中心」集結新北市二手回收物，經清潔隊修繕、整理後重獲新生，未來每月最後一個週四，定期在新店開放展售，同時也搭配節日不定期舉辦特賣。

(中時 )