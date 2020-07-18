台灣師範大學副校長宋曜廷（中）與小學三年級得獎學童合影。（台師大提供／李侑珊台北報導）

台灣師範大學與科技部合作辦理「SmartReading科普閱讀力大賽」，競賽歷時半年，參賽學校涵蓋台北市、新北市、桃園市、台中市、雲林縣、台南市等6縣市，報名參賽人數超過千人，今日於台師大舉行頒獎典禮，為閱讀書籍量高的學童及學子喝采。

科技發展造成資訊浮濫，「輕、薄、短、小」的訊息呈現成為常態，連帶地讓學生不自覺地形成「膚淺閱讀」、「浮濫閱讀」的習慣。台灣師範大學近年致力於推廣適性閱讀「SmartReading科普閱讀力大賽」，透過讀物難度分級、即時讀後回饋、閱讀歷程檔案等，以培養自律自主的閱讀者，克服前述「膚淺閱讀」現象。

競賽組別依據年級，自小學三年級至國中八年級共分為6個組別競賽。參賽學生於競賽期間使用「SmartReading適性閱讀」系統，運用細緻的閱讀能力診斷，將學生閱讀能力與書籍難度適配，不僅能增加學生圖書選擇的效率，更能刺激學生學習動機，提升學習成效。

本競賽提供1,200本通過書籍難度評級的科普推薦書單，科普主題廣泛多元，包含綜合科學（不限特定領域，包含各種科學知識）、物理化學、動物寵物、生命科學、地球生態與天文、科技與應用科學、數學、植物與花草等類別。

競賽書單不只提供給參賽學生選讀，賽後亦開放給各級學校與師生家長作為科普教育與推廣科普活動參考。

另外，為方便參賽者取得書籍，提升閱讀學習意願，學生可透過系統連結至各縣市立圖書館或學校圖書館，快速查詢、取得實體書籍。除實體書籍資源，本競賽更有大量電子書籍資源挹注，參賽學生可透過國立公共資訊圖書館電子書服務平台借閱電子書，也可透過競賽系統連結至合作廠商凌網、聯合報讀書吧等電子書籍平台，借閱免費電子書，競賽期間提供超過10000本的免費借閱本次。

台師大表示，由競賽結果觀察，活動期間參賽者共完成3218本的書籍評量，其中3056本為摘要評量題；整體參賽學生平均閱讀本數為9本，男生平均閱讀本數8本，女生平均閱讀本數為11本。

以不同學習階段來看，國小參賽者參賽情形較踴躍，科普讀本難度較低，對學生來說趣味性高、容易獲得回饋，因此相對選讀者多，國小參賽者整體閱讀平均本數為14本，男生平均閱讀本數為12本，女生平均閱讀本數為17本。國中參賽者因科普讀本難度較高，需要較長的閱讀時間，需要具備一定的科學基礎知識，國中參賽者整體平均閱讀書籍數為6本（男生6本、女生6本）。

體參賽學生對於科普書籍的喜愛程度，以綜合科學類（男生44％、女生38％）最能引起學生的閱讀興趣（如：《科學實驗王》、《神奇酷科學》等系列）。

在次要類別，男女喜愛的程度略有差異，男生喜歡選讀物理化學類（24％），而女生則偏好選讀生命科學類（19％）。

此外，男女生選讀差異最大的科普書籍類別，為科技與應用科學類（男生15％、女生4％）。以不同學習階段而言，國小三到六年級學生與整體參賽者差異不大，但是較為突出的是，男生比較喜歡選讀科技與應用科學類（23％），女生則偏好選讀地球生態與天文類（18％）。國中七年級與八年級參賽者，比起國小學生而言，對於物理化學類的喜愛程度有明顯落差（國小男生25％、女生24％；國中男生24％、女生15％）。

(旺報 )