來自哈薩克的一名68歲護理師佐亞（Zoya Manaenko），看起來就是相當和藹可親的老奶奶，但其實她是專門替性侵犯「去勢」的劊子手，佐亞喜歡自己的工作並感到驕傲，曾表示「這是對的事情」，並希望性侵犯能夠好好反省。

哈薩克2018年通過化學去勢法案，犯下戀童癖、性侵兒童的嫌犯，都會被處以去勢，擔任護理師35年的佐亞，施打藥物技術相當精湛，因為去勢藥物跟其他藥物比起來，油膩許多，施打需要更加緩慢，因此護理師的技巧就顯得非常重要，「施打的部位會挑選臀部肌肉，避免打到血管」。

「無論他是否喜歡，我都必須完成工作」，透過數次注射藥物，性侵犯會喪失性慾，對於這項懲罰，佐亞相當贊成也是正義的行為，「他們失去性慾後，不能再傷害任何人，出獄以後不再犯，離所有孩子越遠越好，讓去勢成為他們的教訓」。

佐亞繼續補充，以前覺得戀童癖離自己很遠，但現實是此類案件頻傳，就算被判刑，仍舊有再犯的可能，希望化學去勢可以阻止犯罪行為發生，更直言「包含英國和其他西方國家都應該效法我們才對」。

(中時電子報)