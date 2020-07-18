副總統賴清德聽林獻堂紀念館的館內人員介紹林獻堂愛台灣事蹟。（盧金足攝）

副總統賴清德感懷林獻堂，特別向林獻堂畫像獻花致敬。(盧金足攝）

副總統賴清德聽林獻堂紀念館的館內人員介紹林獻堂愛台灣事蹟。（盧金足攝）

副總統賴清德到立委陳柏惟服務處，與小朋友一起玩盪鞦韆。(盧金足攝）

副總統賴清德18日下午到台中市古蹟林家花園內的林獻堂紀念館，向被稱為「台灣議會之父

」，林獻堂獻花致敬，感念林獻堂對台灣民主的貢獻。

賴清德聽林獻堂紀念館的館內人員介紹林獻堂愛台灣事蹟，無論在新民會、台灣文化協會、台灣民眾黨、台灣地方自治聯盟等組織，都是舉足輕重的重要人物，被稱為「台灣議會之父

」，也被歷史學者譽為「台灣自治運動的領袖與文化的保母」。

館內保存林獻堂重要史料與文物，賴清德感懷林獻堂，特別向林獻堂畫像獻花致敬，林氏家族的後代表示，林獻堂對台灣的貢獻，家族與他為榮，也是台灣重要的歷史。

台中市副市長黃國榮、前台中縣長廖永來、民進黨市議員李天生、林德宇，立委陳柏惟等人也都到場。

賴清德也參觀設立在林家花園旁邊的陳柏惟服務處，很多陳柏惟的粉絲到場爭相與賴清德合照，賴清德還童心大發，在服務處前的盪鞦韆和小朋友一起同樂。

(中時 )