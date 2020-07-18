天主教第八任台北總主教鍾安住表示，台梵關係，依他的推論，沒有受中梵重新談判「中梵臨時協議」影響。（賴彥竹攝）

總統蔡英文致詞，感謝天主教長期投入教育、社福公共服務，與新任總主教鍾安住合影。（賴彥竹攝）

天主教會台灣地區主教團在總主教洪山川請辭後，教宗方濟各任命嘉義教區主教鍾安住接任第八任總主教，今（18日）下午在輔仁大學中美堂舉行就職大典，媒體詢問台灣與梵蒂岡關係是否受大陸、梵蒂岡重新談判「中梵臨時協議」影響，鍾安住表示，教宗沒有放棄台灣，按他的推論，台梵關係沒有受影響。

總統蔡英文、前副總統陳建仁與夫人、外交部歐洲司司長姜森、梵蒂岡駐台代辦佳安道蒙席，以及上百位神父、修女、青年代表及教徒，近2000人參與大典。

蔡英文致詞，非常感謝天主教長期投入教育、社福公共服務，是促進台灣發展重要的力量，非三言兩語、三天兩夜可以數盡的，日前為了防疫，也推出線上彌撒，鍾安住總主教長期推動青年活動有豐碩的成果，相信在政府、教會一同推動青年政策下，台灣年輕人有更多的機會，帶來社會進步。

媒體詢問台灣與梵蒂岡的外交關係，是否有受「中梵臨時協議」9月屆滿，7月下旬將談判展延協議影響，鍾安住表示，台灣總教區洪總教主屆齡退休，但教宗沒有棄台灣不顧，仍選擇一位人選接任總主教一職，由此看得出來，教廷、教宗一直關心台灣。

鍾安住說，上週也邀請梵蒂岡駐台代辦佳安道蒙席至嘉義參訪，他對台灣社會、教會發展非常滿意，也記錄、照相，看見台灣政府促進人民福利、宗教自由，代辦能將這些報告給教廷，「看起來並沒有影響台灣與梵蒂岡的關係。」

鍾安住也說，上任後將會重視主教與神父之間、神父彼此間的合作關係、進修，同時也重視青年族群，10幾年來發現青年是教會能否活潑、有希望的關鍵，面對資訊爆炸時代，也期望借重專才投入教會工作。

鍾安住出生於雲林縣崙背鄉水尾村，1981年晉鐸成為神父，2006年受命為台北總教區輔理主教，2008年晉升為嘉義教區主教，2020年榮任為台北總教區總主教兼金門馬祖外島署理。

(中時 )