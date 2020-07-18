印度國防部長辛格7月17日訪問中印對峙前線，向中國釋放強硬信號，印度不會迴避使用武力，而且實際上已經做好了充分的準備。

辛格對印度軍隊發表講話說：「（中印）正在進行對話解決邊境爭端，但是爭端能在多大程度上得到解決，我無法保證。但是我可以向你們保證，任何國家都不能夠奪走我們任何一寸領土。如果能夠通過對話找到解決方法，那最好」，「印度不是一個弱國，有決心保衛任何一寸領土。」

據《印度時報》評論指出，辛格對中國釋放的不言自明的信號是很明顯的，即印度不會迴避使用武力，而且實際上已經做好了充分的準備。即便印度尋求通過談判緩和邊境局勢，但仍然做好了動用軍事力量的準備。

印度官員稱，印度已經得到了多個國家的支持，雖然預計他們不會直接干預，但印度將獲得的行動與情報合作具有相當大的價值，與中國目前的孤立局面形成了鮮明對比。

(中時電子報)