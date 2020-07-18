新冠疫情帶來的全球經濟危機給德國的出口造成重創，德國的出口市場繼續惡化。位於科隆的德國經濟研究所16日發布報告稱，隨著中國大陸經濟形勢的好轉，大陸可望成為疫情危機期間德國第一大出口目的國。

根據德國統計局的初步數據，受疫情影響，德國今年1至5月對最重要的貿易夥伴國的出口情況相去甚遠。今年5月，德國對中國的出口僅下降了12.3%，至72億歐元。與此同時，對美國的出口下降了36.5%，至65億歐元。

德國經濟研究所認為，新冠病毒給各國經濟造成的影響不一，這將改變各國對於德國經濟的重要性。

美國、法國、中國分別是德國2019年排名前三的出口目的地。但在今年前五個月中，中國與美國的差距明顯減小。由於尚未公布6月份的數據，德國經濟研究所預計中國已取代法國成為德國的第二大出口市場。德國十大出口目的國，今年1月至5月出口額排名顯示，中國即將超越法國，拉近了與美國的距離。

德國經濟研究所宏觀經濟分析與商業周期研究小組負責人科列夫女士表示，即使德國對中國的出口在今年下半年沒有增加，但隨著對美國的出口像2009年金融危機一樣出現下降，中國在年底應該會成為德國最重要的出口目的地。科列夫女士發表德國出口數據分析文章，題為「中國正朝著第一大出口目的地前進」。

科列夫表示，中國成為最大的出口目的地，具有特殊的象徵意義。她強調，在過去20年中，中國對德國經濟的重要性不斷上升，當前的新冠危機只是「加速了已經持續了幾十年的進程」。中國經濟的增長雖然放慢了腳步，但按照國際標準，仍然保持相對較高的水平，這使中國成為「有吸引力的出口市場」。

(中時 )