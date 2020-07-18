配合振興三倍券，南市府文化局推出「成功制霸—振興文化先行」方案，將歷史人物、神祗結合知名零嘴的文創產品推出超值組合包，在各古蹟景點搭配門票販售，單周就賣出超過1000份，相當搶手，去年這一系列的文創「四秀仔」就創下近3000萬的營業額，扣除成本約有600萬元收益，對於古蹟景點的維護及人事費用不無小補，也成功行銷南市觀光。

台南市有文化古都稱號，全市國定古蹟就多達23處，還有包括赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、1661台灣船園區、山上花園水道博物館、左鎮化石園區、水交社文化園區等8處收費景點，年度相關維護及人事費用就要8000萬元，是不小負擔。

文化局同仁3年前以延平郡王鄭成功發想，推出的「成功洋芋片」就引發話題，每年還會推出不同口味，迄今年銷都有30萬包的好成績，另外也結合善化啤酒廠推出「成功啤酒」，因善化啤酒廠舊名成功，有雙倍成功的暗喻，也成為熱賣產品。

創下好評後，文化局也做出更多嚐試，包括結合孔子的「至聖點心麵」、媽祖信仰的「天后豌豆酥」及「媽祖賜芙（福）」、八家將文化的「藝陣乖乖」等，市場反應熱烈，在新冠肺炎疫情期間的「媽祖賜芙（福）」，甫推出就一掃而空，民眾、信徒指名購買，讓合作的鹿耳門聖母廟也驚奇。

再過不久就是農曆七夕，文化局這次則打算請出月老，與食品大廠的老字號產品結合，外包裝設計加入南市廟宇中月下老人的不同法器，推出新款的月老軟糖，希望每個人都能擁有甜蜜愛情。

「成功制霸－振興文化先行」方案，共有澎派迎客包、市民同樂包及古蹟歡樂包等3種組合，整合台南8處景點門票，搭配文創零嘴，售價分為200元及500元，可說是「半買半相送」，數量有限，遊客要把握機會購買。

(中時 )