限量200萬份的藝文專用振興券「藝Fun券」今（18）日早上9點開放下載登記抽籤，首日開放下載便已破百萬人登記抽籤。但卻有一名網友在PTT論壇發文表示，自己的個人資料遭他人使用，讓他無法申請，引起網路討論。對此，文化部回應，此個案已在文化部協助下，順利申請帳號。

這名網友表示，從App上可發現，文化部未針對帳號申請進行驗證，「還看到另一位申請我帳號者的個人資訊,包括身份證、住家和名稱。藝Fun券的App這個基本驗證功能都沒有修正好，是要怎麼抽？現在改了密碼，但卻無法改掉對方的身份證。」讓他無奈發文求救網友「這樣就算抽中也拿不到吧？」

文化部表示，有關民眾於PTT反映「申請藝FUN券時，手機號碼被他人誤用」一事，經查上午有一位民眾於註冊藝FUN券APP時，發現手機號碼已遭他人誤用，於是無法取得抽籤資格。經聯繫客服後，客服已協助當事人提供身分證明，順利完成註冊了。

文化部說明，由於系統已綁定一人一身分證字號（或居留證號）一手機，若登錄時發現手機或身分證字號（或居留證號）已被登錄，請致電客服，若因滿線暫時無法撥入，亦可用文字客服或電子郵件，留下聯絡方式，客服將會即時進行聯絡查證後協助完成註冊。

(中時 )