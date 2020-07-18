今年由於不少旅外球員返台，高中有投、打潛力新秀，大專及業餘也有成熟度較高的好手，被稱為是「選秀大物年」，尤其實力、人氣兼備的前旅美投手王維中更被視為狀元大熱門，連富邦悍將總教練洪一中也認為他應是狀元，輪不到第三順位的悍將選走。

對於選秀狀元預測，執教多年的洪一中與外界看法一致，認為王維中應是今年狀元無誤，「味全應該會選啦，第一他們是新球隊，第二，如果沒選可能是因為約沒談好，但錢的問題談不攏對企業形象不好，他們有足夠資金，所以輪不到我們。」

不過味全龍是否會跌破眾人眼鏡，讓王維中落到第二順位？洪總則認為即使如此，統一獅也不一定會選，「他們可能被之前郭泓志事件被嚇到，加上他們對花錢比較精打細算，這只是個人看法。」

洪總個人猜測王維中會是狀元、統一獅則可能選擇余謙，不過對於富邦悍將要選誰，洪總心中已有大致想法，最終決定要等選秀當天才會明朗。

(中時 )