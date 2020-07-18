歷經兩次朝野協商仍難達共識的國民法官法草案等案，預料將於下週立法院院會上演表決大戰。對此，國民黨團總召林為洲表示，黨團提出的是「改良版」的參審制，但也認同「參審、陪審兩制併行」方案。他說，將凸顯民進黨過去支持陪審制，如今卻反對的前後矛盾，也會讓民團訴求寫進國會紀錄。

為避免恐龍法官再現，司法院內部進行檢討，2012年馬政府時期推動「觀審制」，遭綠營批評只讓人民看審判虛有其表，主張建立陪審制，或在觀審制中納入參審制精神，2016年政黨輪替後，蔡英文召開司改國是會議，對於該採參審或陪審，由於表決得票打平，未有結論。

蔡英文在今年520就職演說擘劃接下來四年，國民法官一定要上路，讓民進黨團順勢將此案列入臨時會議程，再度讓推動參審制或陪審制，抑或參審、陪審併行議題，浮上檯面被討論。而民進黨團支持司法院版的參審制。

對此，國民黨團總召林為洲表示，黨團提出的是「改良版」的參審制，但也認同參審、陪審併行的方案，在6年試行期間，參審與陪審可各半施行，或者由當事人選擇採哪個制度，唯有嘗試過後，才知道哪一種制度比較適合台灣。

國民黨立委李貴敏解釋，由於民進黨團僅接受談及參審制的版本，才能合併在朝野協商中討論，因此黨團提出「改良版」的參審制，但將政治案件列為例外條款，涉及政黨法、貪污治罪條例、國安五法等案件適用陪審制。

林為洲指出，下週送交院會表決時，黨團將凸顯過往支持陪審制的民進黨，執政後卻反稱陪審制變動過大，困難實施的前後矛盾，就算不支持陪審制，為何連兩制併行也不能，實在令人困惑。

林為洲推估下週預計花2天時間進行逐條表決，黨團將在關鍵條文上台發言，也會在質詢時，播放民團訴求的影片，讓民團的意見在國會留下紀錄。

「民進黨非真改革」，李貴敏指出，人民參與審判的法案修訂，並非政治議題，而是與民眾切身相關，民進黨團力推參審制，讓職業法官與國民法官參與中間討論與終局評議，但討論內容卻不准有任何書面記錄、錄音錄影，此時人民的意見很有可能在密室協商中被搓掉，此舉也違背要增加司法透明度的修法意旨。

李貴敏批評，表面上看起來是由國民法官作出判決，職業法官從旁輔導，但事實上可能不是，除非國民法官非常強勢，不然一般民眾通常會認為法官比較懂法律案件，因此，實際上很有可能是由職業法官主導判決，但結果卻要由國民法官來承擔責任，

至於適用案件類型，民進黨團版本認為最輕本刑10年以上徒刑，或故意造成死亡結果之罪，國民黨團則下修至7年以上徒刑，李貴敏則建議，不該以徒刑年限來區分，反之應以案件類型區分，比如與民眾生活貼切的食安、醫療糾紛、勞工爭議、稅務規範等行政訴訟。

(中時 )