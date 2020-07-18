陳佩琪到棒球場看球賽。(取自陳佩琪臉書)

日前台北市長柯文哲參加經典閱讀系列活動記者會時，曾表示《老人與海》很無聊，而且還說像看棒球一樣，只要看前半局就好了，不過柯P今天澄清，他並非覺得看棒球很無聊，而是因為沒時間去看棒球。有媒體挖出柯P之前的臉書貼文，發現柯曾和老婆陳佩琪一起去看球。陳珮琪也在臉書回應為何她喜歡看棒球，並爆料柯P對球賽的態度。

陳佩琪在臉書上表示，「昨天他竟然敢洩漏我的秘密…」，並指出，她也不知自己什麼時候開始喜歡棒球的，只記得小時候她爸爸常帶著全家看球賽，久而久之，就搞懂規則，也看得入迷。長大之後，平常下班後最放鬆的活動就是和家人一起坐在電視機前看球賽，她也帶著孩子看球賽轉播，閒暇時也會和家人去棒球場看球。此外，陳佩琪還自曝自己是忠實象迷。

陳佩琪回憶，柯文哲過去在當醫生時，下班回家通常是晚上九點半到十點半之間，而這時通常是比賽最精采的時候，不過他總是會躲進書房，但遇到比賽高潮時，柯文哲也會忍不住詢問戰況。而陳佩琪也會邀他一塊觀賞，但柯總是說：「還有paper 要改， 沒時間坐下來看三個小時啦 ，跟我講結果就好！」

陳佩琪也對球賽轉播的經典台詞如數家珍，並表示聽到「各位沒有棒球轉播就吃不下飯， 睡不著覺的球迷朋友們，大家晚安！」這句話，她就會疲勞全消；聽到「輪到恰恰打擊，啊！啊！這一球，就像是…就像是…變心的女朋友，回不來了，標準的恰式右外野全壘打。」這段時，全家人總是從椅子上彈跳起來，比個勝利手勢，並反覆觀看重播。

最後，陳佩琪指出，或與不是每個人都對體育很在行，但大家都可以成為它的愛好者與支持者。而且某些大型的國際比賽，通常是國人凝聚愛國意識的最好時刻。但輸球的感覺總是很難受，她套一句主播的名言：「就是很想贏X國嘛！」並指出，這真是說到球迷的心坎裡了，任何比賽，「出賽」當然就是「想贏」。

(中時電子報)