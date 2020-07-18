2013年三浦春馬曾用中文青澀地自我介紹，親切呆萌的樣子讓粉絲只能懷念。(圖/ 摘自微博)

日本人氣男星三浦春馬近期在拍攝電視劇《錢的盡頭是愛情的開始》，但今（18）日應現身片場卻不見人影，工作人員到他的住宅才發現他已身亡，死因尚未確認，得年30歲。而三浦春馬驟逝後，生前許多影片被翻出，2013年他曾用中文青澀地自我介紹，親切呆萌的樣子讓粉絲只能懷念。

三浦春馬因《戀空》和《極道鮮師》成為日本一線男演員，2013年底開始把事業重心拓展海外，開通微博和大陸粉絲互動，更特地拍了一段中文自我介紹，靦腆地對著鏡頭說話，「大家好，我叫三浦春馬，一二三的三，浦東的浦，春天的春，駿馬的馬，我今年23歲」；當時青澀又呆萌地模樣，馬上擄獲不少粉絲的心。

今日下午卻傳出三浦春馬在東京自宅輕生，在衣櫃留下一封遺書，自縊動機尚未釐清，但消息曝光後已震撼海內外演藝圈。粉絲們回頭看他當年稚氣的模樣，都不捨地說「真的是太意外了」、「看著天空就想到你」、「這怎麽突然就走了唉，多好的一個小帥哥啊，還這麼年輕可惜了」。

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(中時電子報)