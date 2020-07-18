農委會為振興消費自推農遊券，第二波登記額度有335萬份，截至下午17時為止已有310萬人登記，登記截止時間為晚上11時59分，明(19)日中午抽籤抽出幸運民眾，農委會鼓勵民眾把握最後幾個小時線上登記。

農委會輔導處休閒產業科科長楊欣佳表示，截至下午17時已有310萬人登記農遊券，農遊券每份等值250元新台幣，目前最新數據顯示已有1597家業者登記，目前還有業者在陸續提出申請與審核。

楊欣佳指出，農遊券適用於休閒農場、觀光魚港、農漁特產展售中心、生態導覽、主題農遊等，並可做門票、餐飲、園區體驗、特產伴手禮等金額折抵。

楊欣佳進一步指出，許多民眾線上登記時身分證字號有填錯，因此反應沒有收到簡訊，提醒民眾務必謹慎，因為關乎個人權益。另外農委會近期也在輔導申請業者是否合乎農遊券使用標準以及資訊正確，讓民眾在使用時能獲得最正確的資訊。

楊欣佳提醒，一支手機最多可綁三個帳號(身分證號)，且須於60天內使用否則逾期無效，和振興券一樣不能找零，且須跨區才可使用，但不用到跨縣市那麼遠。

楊欣佳說，農遊券和振興券單張面額相近，但花一樣的錢能夠讓家人擁有出遊的健康生活，是農遊券的美意。

(中時 )