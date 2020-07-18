三浦春馬個性敏感纖細。(取自三浦春馬微博)

日本30歲男星三浦春馬曾演出電影《戀空》、《進擊的巨人》等話題作品，今日下午傳出於住家身亡，並在衣櫃內發現遺體，死訊震驚日本演藝圈。同時他去年吐露心酸情史的影片也在網路瘋傳，曝光他對感情細膩又敏感的罕見一面。

三浦春馬去年上傑尼斯男團TOKIO（東京小子）主持節目，罕見在節目中曝光自己最心酸的一段戀情，他說小時候是喜歡黑長髮、有點高的女孩子，但最近被朋友說其實他是被「擁有自己不具備藝術性、感受性的女生」所吸引。

「我太喜歡她了，真的很喜歡她，但她總是不回復我。」三浦春馬回憶昔日讓他最痛心的戀情，他坦言對那個女孩來說，並不打算花太多時間在他身上，但對他來說這就是愛啊，誰都會這麼想吧，「但是每天想著她很辛苦啊…。」

突然到了某一天，三浦春馬發現自己一整天都沒想那個女孩，「我覺得現在就是成熟的時機了，就提了分手。如果錯過了那天，辛苦的日子還會繼續下去。」三浦春馬坦言這段戀情對他來說，痛苦比快樂還多，因為腦海中都想著要怎麼讓對方喜歡他，「可能是那時候的我沒有自信吧。」

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