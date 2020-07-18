警方自7月15日起至17日連續3天規劃執行「安城專案」，除針對轄內舞廳、夜店、飲酒店等易滋事場所，實施1天多次密集性封閉式擴大臨（路）檢勤務外，另非法槍械、黑道幫派及毒品案件，檢肅查緝。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市警方自15日起為期3天執行「安城專案」，查獲29歲劉姓男子擁槍自重，太平警分局日前接獲線報，前往西屯區逢甲商圈，發現劉嫌代步租賃車輛後車窗未關、槍托外露，警方見時機成熟盤查逮捕，起獲MK18衝鋒步槍1把、數十發子彈及毒品1批，訊後將劉嫌依槍砲彈藥刀械管制條例移送。

太平警分局偵查隊長陳俊彥指出，MK18衝鋒步槍火力強大，是機匣及短槍管的近戰步槍，能近身射擊，臆測劉在毒品交易時預防黑吃黑，才擁槍自重；劉嫌車違停河南路上，警方從轎車縫隙明顯看見車內1只提袋，露出槍托，警方採口袋戰術，於車輛周遭部署警力，成功逮捕劉嫌。

台中市警方自7月15日起至17日連續3天規劃執行「安城專案」，除針對轄內舞廳、夜店、飲酒店等易滋事場所，實施1天多次密集性封閉式擴大臨（路）檢勤務外，另非法槍械、黑道幫派及毒品案件，檢肅查緝；各分局偵查隊針對黑道幫派據點、營業或圍事場所，實施威力掃蕩臨檢勤務。

台中市警方共動員警力1831人次、執行臨檢處所437處、路檢處所348處，共查獲非法槍械3把（含改造美式MK18衝鋒步槍1把）、毒品案件63件85人（其中藥頭35人）、賭博案3件20人、地下錢莊1件1人、通緝犯15人、公共危險案4件4人、失蹤人口3件3人等案件。

台中市警察局長楊源明說，街頭聚眾鬥毆及任何暴力犯罪，警方強勢執法作為、快速打擊、短期內迅速破案，呼籲業者對於聚眾滋事做好預防措施，若無有效配合約制，將採行政干預手段及第3方警政作為，到關門歇業為止。

(中時 )