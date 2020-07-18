新北市教育局17日在新北市立海山高中舉辦「無毒人生，夢想成真」戶外冒險訓練誓師活動，8位國中學員將挑戰7天6夜攀登台灣第一高峰玉山主峰（海拔3952公尺）。

活動以荖濃溪營地為基地前進玉山主峰，透過野外探索、冒險教育及高峰登頂挑戰等核心教育課程，引導學員建立團隊互助、責任學習及行為改變，重新找回自我的價值。誓師活動邀請各校老師、學生家長及烏來國中小學3年級的學童以直笛伴奏及演唱原住民母語歌曲給予參與學員祝福，並由教育局劉明超副局長為他們加油打氣親自授旗後出發！

副局長劉明超表示，本次參與活動的學員多為高關懷學生同時亦有單親、隔代教養的家庭背景，教育局期望藉由本次活動以山野教育的方式，建立學員自信、培養協力互助，進而挑戰自我、超越巔峰。

活動學員小寶(化名)自幼因父親販毒入獄，媽媽忙於生計多年來較少陪伴在小寶身邊，小寶結交許多不良朋友而多次出入少觀所。某次母親前往小寶的開庭發生交通意外，滿身是傷的母親還是如期的參與了庭訊，這一切看在小寶的眼中盡是滿滿的愧疚與不捨，小寶很想表達對母親的歉意，卻不知該如何啟齒，後來經由老師與小寶會談安排親子溝通，並建議參與正向的社交活動，遠離不良的社交圈，小寶決定參與這次的反毒登山活動，希望藉此有所成長及蛻變。

新北市教育局自105學年度起辦理戶外冒險訓練活動迄今共帶領42位學員攀登臺灣各地高峰，每一次活動都讓學員留下深刻而美好的回憶。本次活動是由專業教練、學輔人員、心理師、教官及志工共同組隊，並透過國紹泌尿科學教育基金會、織宇新創股份有限公司、武術格鬥學院及學風文理補習班等民間團體公益贊助登山裝備與物資。

課程中除教授登山技巧外亦融入生命教育，以充分拓展學生視野，建立對大自然之尊重、關懷及愛護地球的觀念，期盼在「山」這間大教室中，讓這群孩子學習與自我對話及重新認識自己，並重新回到正確的人生道路，積極開創光明未來，進而激發學習動機及認真生活的態度。

(中時 )