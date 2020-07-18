新北市新莊區環狀線幸福捷運站2號出口，18日下午2點多發生嚴重車禍，一對情侶檔過馬路時，遭一輛藍色小貨車撞倒，35歲的謝姓女子後腦杓重重著地，現場滿地血跡，謝女送醫後傷勢相當嚴重，意識不清、昏迷指數只有3。

根據監視器錄下驚悚畫面，當時路口來往車輛相當多，一輛藍色小貨車在內側車道準備左轉，情侶檔遵守交通號誌，走斑馬線正要穿越馬路，快要抵達人行道時，小貨車閃過對向來車，接著加速轉彎，將情侶檔撞倒在地。

(中時電子報)