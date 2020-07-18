貨車加速轉彎撞飛情侶檔 女遭撞破頭滿地血 17:582020/07/18 中時電子報 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 貨車加速轉彎撞飛情侶檔 女遭撞破頭滿地血（圖為新莊區環狀線幸福捷運站／中時資料庫） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新莊區環狀線幸福捷運站2號出口，18日下午2點多發生嚴重車禍，一對情侶檔過馬路時，遭一輛藍色小貨車撞倒，35歲的謝姓女子後腦杓重重著地，現場滿地血跡，謝女送醫後傷勢相當嚴重，意識不清、昏迷指數只有3。 根據監視器錄下驚悚畫面，當時路口來往車輛相當多，一輛藍色小貨車在內側車道準備左轉，情侶檔遵守交通號誌，走斑馬線正要穿越馬路，快要抵達人行道時，小貨車閃過對向來車，接著加速轉彎，將情侶檔撞倒在地。 (中時電子報) #情侶檔 #轉彎 #滿地 #一輛 #藍色小貨車 也許您會感興趣 推薦閱讀 防危險駕駛 80輛公車裝預警系統 04:102020/07/15 地方新聞 基隆台62甲貨櫃車煞車失靈翻覆 撞斷號誌桿灑滿地油 14:012020/07/15 社會 陸衝消費 啟動新能源車下鄉 04:102020/07/16 全球財經 影》漢光演習三軍反登陸作戰 9輛雷霆2000壯觀齊射 10:112020/07/16 政治 戰搜直升機新竹基地迫降 為閃開民宅180度大轉彎 17:242020/07/16 社會 雙北慣犯無錢生活 砸6輛汽車行竊 13:242020/07/17 社會 社會熱門新聞 史上最強綠帽夫！他新婚1年妻出軌 離婚後秒娶75歲岳母 - 社會 情侶大白天草叢上演活春宮 大媽看不下去…拿木板暴打野鴛鴦 - 社會 男網友吃驚女伴1晚可噴泉10次 老司機們力挺表示：體質與調教是關鍵！ - 社會 女大生狂歡染愛滋 無知3年四處感染…有如滾雪球！ - 社會 男子開心簽收拿包裹 打開瞬間那話兒「蛋蛋」炸掉了！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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