台中購物節第三週抽獎18日在麗寶樂園登場，副市長令狐榮達抽出10萬元現金等大獎。（陳淑娥攝）

「2020台中購物節」已進入第三週，累計消費登錄金額衝破8.5億元，副市長令狐榮達18日於麗寶Outlet再抽出10萬現金、電動機車等大獎，民眾接到中獎通知電話，驚呼「繼續買、繼續抽獎！」麗寶樂園於現場免費發送500份潛艇堡及冰品，氣氛嗨到最高點！

台中購物節第三週抽獎18日在麗寶樂園登場，令狐榮達指出，台中購物節吃喝玩樂一應俱全，優惠店家橫跨山海屯都，活動期間消費累計滿500元就可抽獎，天天抽電動機車、週週抽現金、雙週抽汽車，還有百萬現金加碼抽，麗寶贊助的蛋黃區精品豪宅是最終壓軸大獎。

第三週10萬元現金由西屯區張小姐中獎，先生代接電話略顯警戒說「你是誰？」令狐榮達緩解氣氛自我介紹說「不是要通知您被拖吊汽車，是要恭喜您中購物節現金！」張小姐的先生豁然開朗，很開心說「繼續買、繼續抽獎」。

經發局指出，購物節結合振興三倍券，升級加碼推出「振興超十惠」13項優惠方案，包括夜市使用振興券享平均85折優惠套餐、藝文場館看表演全面9折等，優惠總值超過3.4億元，民眾到台中使用三倍券，到處都有折扣、優惠及加碼。

麗寶樂園響應購物節，針對現場民眾加碼抽出10份雙園護照，一整年「無限次」暢玩探索世界與馬拉灣，以及10份天空之夢摩天輪雙人搭乘券，現場並邀請知名網紅「熊熊」同樂，免費發送限量500份潛艇堡及冰品，氣氛嗨到最高點！

(中時 )