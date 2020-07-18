立法院行使監察院人事同意投票，國民黨立委魯明哲推倒圈票處後，與民進黨立委吳秉叡扭打在一塊。媒體人吳子嘉直指，國民黨立委魯明哲這一戰，可望幫國民黨搶下下屆桃園市長。

吳子嘉在談話性節目《關鍵時刻》中表示，下一屆桃園市長選舉，國民黨立委魯明哲是國民黨的可能候選人，魯明哲立委做得非常好，他在中壢，也是外省子弟，各方面條件都非常優秀，所以他很有可能是下屆能夠幫國民黨收復桃園市的一個重量級立委，他是很有力量的一個人。

台灣基進立委陳柏惟昨晚則在臉書直播立院衝突過程，在影片11分鐘左右時，只見魯明哲推倒圈票處後，與綠委吳秉叡扭打成一團，陳柏惟和藍委蔣萬安立馬前往勸架，陳柏惟強調他們兩人是真打，打完還互相叫囂。

吳子嘉指出，立委在立法院打架，這些都有道理的，武鬥會一直打到今年年底，可能都不會停止，因為明年又有選舉開始了。當選舉的那個時間來的時候，打架的比率會更多，這個比八點檔好看太多了，而且每一個人都是貌似溫文儒雅或是高顏值的美女，都變成這副德性，這個多好看，收視率會非常高。

(中時電子報)