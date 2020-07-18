近來中國大陸水患嚴重，今（18）日上午江蘇省水利廳宣布，因為水位已經漲至10.26公尺，超越1954年的10.22公尺紀錄，長江南京段洪水調升為紅色預警，同時南京全市防汛應急響應緊急調升為I，也就是中國大陸防汛的最高等級。

根據《中新社》報導，今日清晨長江南京下關站附近，原本已經下降的水位再次上升，對此江蘇水利廳表示，在今日早上7點50分時，長江南京站水位已上漲至10.26公尺，因此在9點時將長江南京段洪水調升為紅色預警。

（圖／新華社）

而早在17日晚間，南京市防汛旱指揮部也表示，因為降雨、上游來水和高水位影響，還有別的地方也同時啟動防汛I級應急響應，分別是南京水陽江水碧橋站和石臼湖蛇山站，兩邊水位都超過警戒約2.5公尺。

此外根據江蘇氣象部門資訊，江蘇大部分地區已經有超過1個月時間都在下梅雨，是本世紀最長梅雨的紀錄，因此該報導也很擔心，水位會持續上漲。

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(中時電子報)