夏日炎炎，讀書避暑還能長知識，南投縣文化局鼓勵民眾利用圖書館舒適的閱讀環境，從7月18日至8月30日，縣立圖書館與縣內13所公共圖書館，舉辦FUN一夏、暑假閱讀「趣」活動，完成指定閱讀及參與藝文目標，還可以參加抽獎！

FUN一夏、暑假閱讀「趣」18日啟動，由無限人形劇團cosplay表演揭開序幕；同時邀請衛生局、家庭教育中心、移民署南投縣服務站、及勞動力發展署職涯發展中心暨TCN創客基地等單位，在文化局圖書館辦理闖關活動，民眾完成闖關後即可兌換精美獎品。

文化局長林榮森表示，為鼓勵民眾閱讀，活動期間於全縣14所公共圖書館，舉辦閱讀抽抽樂，完成指定目標任務，即可在各館服務台領取抽獎券一張參加抽獎，並可重複領取抽獎券。

指定任務包括到圖書館借書、參觀「青少年文學讀本巡迴展」打卡標註、參觀「熊愛閱讀作品巡迴展」、書寫各館「FUN一夏」主題閱讀卡等，獎品有文青保冷袋、檯燈、氣炸鍋、清淨機、智慧手環等。

南投縣公共圖書館家族，閱讀推廣串聯活動，各鄉鎮圖書館都特色主題，草屯「心閱讀電影賞析」、埔里「書蝴書虎愛台灣主題書展」、名間「與茶對話─茶鄉文化體驗營」、鹿谷「好書交換」、國姓「客語閱讀」、信義「祖父母節活動」、水里「小小木匠體驗」等。

(中時 )