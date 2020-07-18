桃園市為搶三倍券商機，17日起推出200元換400元夜市券好康，首日遭「秒殺」，桃園市長鄭文燦當場宣布從6000份加碼到5萬份，但因夜市券都有防偽機制，已緊急協調廠商趕工，至26日前仍維持每營業日、每夜市限量150份。（蔡依珍攝）

桃園市為搶三倍券商機，17日起推出200元換400元夜市券好康，首日遭「秒殺」，桃園市長鄭文燦當場宣布從6000份加碼到5萬份，但因夜市券都有防偽機制，已緊急協調廠商趕工，至26日前仍維持每營業日、每夜市限量150份。（蔡依珍攝）

桃園市為搶三倍券商機，17日起推出200元換400元夜市券好康，首日遭「秒殺」，桃園市長鄭文燦當場宣布從6000份加碼到5萬份，經發局長郭裕信坦言夜市券有防偽機制，恐來不及10天內印製完成，已緊急協調廠商趕工，恐分2階段到8月中旬才發，26日前仍維持每日150份。

「桃園夜市加倍送」振興活動，17日起至26日，只要帶身分證至中壢觀光夜市、桃園觀光夜市、八德興仁花園夜市及龍潭觀光夜市，即可以200元實體三倍券兌換400元桃園夜市券，雙倍「好康」吸引民眾搶拿，首日下午3點就出現人龍，最大的中壢夜市甚至有近千人排隊，鄭文燦見狀，當場在啟動儀式宣布加碼到5萬份。

「全部印好恐要1個月！」郭裕信坦言，桃園夜市券有防偽機制，印製需要時間，已緊急聯繫廠商，但可能無法無縫接軌、在27日前交貨，研擬分成2階段，6000份按原定計畫在17至26日發放，其餘4萬4000份預計8月中旬再發放，一樣可使用到9月底，苦笑道：「由此可證絕非和市長『套好的』！」

郭裕信說，除龍潭夜市僅周六日營業，啟動日當天3大夜市就發出1050份，未來仍會參照4大夜市的攤販數量跟營業日多寡按比例發放，至於攤商向民眾收回的三倍券，仍只限定原本6000份會再拿出來抽獎，加碼的4萬4000份由管委會收齊後會直接變現給攤商，避免攤商現金流「卡關」。

郭裕信說，26日前，4大夜市的營業日，都會在19點發放150份夜市券，一份共8張、每張面額50元，總價值400元，有逾1100家吃喝玩樂的攤商可使用，他也預告鄭文燦將於24日前往桃園觀光夜市，直播「燦哥吃播大進擊！三倍券加倍密技大公開！」，邀請民眾走出戶外、逛街迺夜市，至於後續加碼活動的兌換細節，將待上班日和廠商確認後再對外公布。

(中時 )