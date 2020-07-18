6旬老翁罹患失智症，由老伴獨自照料，但老翁發病時不但口出惡言、甚至會動粗，老嫗得靠高劑量安眠藥才能入睡，去年6月夫妻一同入住龜山安置機構，老翁狀況卻未好轉，老嫗情緒崩潰，以枕頭悶死枕邊人，機構發現急救，老嫗還說：「不用救了，我會去自首！」老翁1周後仍不治，3名子女不捨母親頻求情，桃檢仍依殺人罪嫌起訴，但建請法官減輕其刑。

65歲的吳姓婦人和同齡的丈夫結褵近半世紀，育有1子2女，但丈夫卻患上失智症，兒女都為家庭打拼工作，僅由她一人獨自照料，丈夫病況卻陸續惡化，不但認不出家人，還會動粗，讓婦人身心俱疲，得靠安眠藥才能入睡。

去年6月，夫妻倆申請喘息服務，到龜山一間安置機構休養，豈料才入住沒幾天，丈夫就因病發再度動粗，吳婦一時情緒失控，4日以枕頭蓋住枕邊人的口鼻，企圖悶死，機構護理員發現立即制止並急救，婦人還說：「不用救他，我會去自首」，老翁一度恢復生命跡象，可惜仍因年邁1周後去世。

吳婦偵訊時改口辯稱只是怕丈夫撞到頭，才在旁多放一顆枕頭，但護理人員證稱婦人當下有坦承「都是我做的」，2人的小孩也證稱父親發病後會辱罵母親討客兄，拿剪刀剪壞衣物，甚至要求脫光陪睡，母親長期照顧失智父壓力大，尤其擔憂父親隨時起床拳腳相向，案發前每天都睡不到2小時。

桃檢依殺人罪起訴吳婦，但考量她因長照也患上憂鬱症，孩子都不願追究，考量3名子女已失去父親，不宜再嚴懲母親，建請法院減輕其刑。

(中時 )