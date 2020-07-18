振興三倍券上路，用途五花門，有些廟宇婉拒用振興券添油香，而居全國求財十大廟宇之首的竹山紫南宮，則是來者不拒，不論用振興券添油香或還發財金，都照單全收。

紫南宮主委莊秋安表示，振興券是有價證券等同現金，因此，民眾用於添油香或還發財金都可以，雖然現金收入會減少，但因為紫南宮的錢都是用於公益，所以沒關係，將來，這些振興券將轉贈給公益團體，用於採購民生物資，減輕弱勢家庭負擔。＃紫南宮 ＃振興三倍券 ＃發財金 ＃添油香

(中時 )