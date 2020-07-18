振興券到紫南宮 添油香、還發財金攏會通 18:432020/07/18 中時 廖志晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全國求財著名廟宇紫南宮，用振興券添油香、還發財金「攏會通」。（廖志晃攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 振興三倍券上路，用途五花門，有些廟宇婉拒用振興券添油香，而居全國求財十大廟宇之首的竹山紫南宮，則是來者不拒，不論用振興券添油香或還發財金，都照單全收。 紫南宮主委莊秋安表示，振興券是有價證券等同現金，因此，民眾用於添油香或還發財金都可以，雖然現金收入會減少，但因為紫南宮的錢都是用於公益，所以沒關係，將來，這些振興券將轉贈給公益團體，用於採購民生物資，減輕弱勢家庭負擔。＃紫南宮 ＃振興三倍券 ＃發財金 ＃添油香 (中時 ) #振興券 #紫南宮 #財金 #發財 #三倍券 也許您會感興趣 寶島熱門新聞 啪啪啪幾分鐘算及格？雞排妹自曝答案網全傻眼 - 娛樂 「我太喜歡她了…」三浦春馬生前罕吐情傷片瘋傳 - 娛樂 三浦春馬家中身亡留遺書 友人痛揭真正死因！ - 娛樂 三峽大壩恐潰堤釀巨災 黃安心急竟高喊「這四個字」 - 娛樂 柯文哲最新民調曝光 網：嚇死我了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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