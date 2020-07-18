蔡英文官邸現蜂巢 國安特勤急報案射水摘除 18:212020/07/18 中時 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡英文官邸現蜂巢 國安特勤急報案射水摘除(圖為總統官邸/中時資料庫) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嗡嗡嗡！總統蔡英文位於中正區重慶南路的官邸，消防隊昨(17)日接獲特勤來電，表示官邸內有蜂巢需要處理，泉州分隊獲報後，今(18)日大約16點10分，前往總統官邸處理，這顆蜂巢大小有如一顆壘球，消防隊花30分鐘，採取射水槍的方式摘除。 (中時 ) #官邸 #蜂巢 #消防隊 #處理 #摘除 #總統 #蔡英文 #水槍 也許您會感興趣 政治熱門新聞 10位高雄運將都這樣評價「韓團隊」謝龍介驚：怎麼可能！ - 政治 柯文哲最新民調曝光 網：嚇死我了！ - 政治 民進黨2024必輸「他」？媒體人曝警訊：敗象已露 - 政治 韓國瑜沉潛36天終於現身了！ 身邊有這2人 - 政治 葉毓蘭為何要單挑邱議瑩？3衝突畫面再曝光網驚呆 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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