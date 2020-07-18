嗡嗡嗡！總統蔡英文位於中正區重慶南路的官邸，消防隊昨(17)日接獲特勤來電，表示官邸內有蜂巢需要處理，泉州分隊獲報後，今(18)日大約16點10分，前往總統官邸處理，這顆蜂巢大小有如一顆壘球，消防隊花30分鐘，採取射水槍的方式摘除。

(中時 )