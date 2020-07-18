北市一名34歲陳姓健身教練，日前接到假冒「World Gym」客服人員的詐騙電話，誆稱誤將他設定為「VIP會員」，以後將每月扣款，要求陳提供銀行客服電話以便協助解除，陳姓教練提供中國信託客服電話後，又接到另名歹徒假冒中國信託客服人員來電，要求他依照指示操作ATM及網路銀行，結果共被騙走14萬元。

宜蘭另名50歲楊姓女老師，日前在「小三美日」購買化妝品，過了1個月後接到假冒「小三美日」客服人員的詐騙電話，誆稱上一筆訂單誤設為12個月連續扣款，要協助楊女解除交易，接著另名歹徒假冒郵局的客服人員來電，稱需要用網路帳戶進行整合，要求使用網路銀行APP進行設定，楊女依照歹徒指示操作網路銀行APP及ATM，不斷把帳戶內的錢都匯給了詐騙集團都未察覺，直到回撥詐騙電話號碼發現是空號時，才驚覺受騙，共損失50萬元。

刑事局統計，今年上半年「解除分期付款」詐欺案件計共發生1281件，歹徒先從電商平台竊取消費者個資後，再假冒電商及銀行人員的客服人員打電話給消費者行騙，交付管道以「網路轉帳」占最多(41.69％)、ATM轉帳次之(35.71％)。165專線統計本月6日至12日止，歹徒假冒電商前3名依序為小三美日31件、MOMO購物網及World Gym 各13件。

刑事局呼籲，詐騙集團透過駭客盜取民眾網路交易資料，假冒網站及銀行客服人員來電行騙，並且會把來電顯示竄改為真正的銀行客服專線號碼，藉此取信被害人，民眾接到陌生電話時，切勿因為對方說得出自己過往交易細節，或來電顯示號碼為金融機構就輕信對方身分，聽到「誤設分期付款」、「重複扣款」、「連續扣款」、「需配合操作ATM或網路銀行」協助「取消交易」、「解除設定」等詐騙關鍵字就要提高警覺，再次提醒民眾ATM及網路銀行都沒有任何解除扣款或取消訂單功能。

(中時 )