(20:37更新)上半季進入尾聲，富邦悍將最後一場主場比賽推出索沙，而猿隊則多給新秀機會，推出在二軍近2場先發有不錯表現的洪聖欽到一軍試身手，這也是他本季首次一軍先發出賽，先前他都以後援登板，不過第2局就遇上大亂流，遭高國輝、高國麟兩兄弟「背靠背開轟」大失分，悍將以7比0領先桃猿。

洪聖欽本月在二軍有2場先發，合計投10局失3分自責分，表現不錯，因此今日在一軍試身手，不過一開賽就有亂流，首局李宗賢、林益全連2支安打先攻1分。

第2局從辛元旭保送開始，王正堂、林宥穎、李宗賢連續安打再添2分，張正偉打雙殺打，不過2人出局後，林益全一顆一壘方向滾地球，陳俊秀想接起來球卻卡在手套傳不出去，讓打者安全上壘同時上跑者得分，大難不死必有後福，隨後高國輝、高國麟兩兄弟雙雙開轟，再添3分，此局悍將攻了12人次、灌進6分大局。

悍將第3局再靠安打擊對手失誤再添2分，而桃猿則到第4局才突破索沙壓制，林承飛、張閔勛、陳晨威安打攻下1分後，林立敲出3分炮，此局一舉追回4分，林立連4場開轟。

富邦悍將高國輝敲出全壘打。（杜宜諳攝）

悍將攻勢還沒結束，4局下半新秀辛元旭敲出生涯首支全壘打，相當開心繞壘，連洪總都面帶微笑與他擊掌慶祝，並親自將首轟球交給他；7局下半張正偉也補上一發陽春炮，最後悍將以12比6擊敗桃猿，結束上半季主場最終戰。

洪聖欽本季初先發，投了5局被敲13支安打，其中有3發全壘打，雖然帳面上失掉10分，不過因隊友失誤多，僅有4分自責分，此外還有3次保送。而索沙主投5局被敲10支安打、失4分，送出7次三振，拿下勝投。

樂天桃猿洪聖欽本季初先發。（杜宜諳攝）

富邦悍將洋投索沙。（杜宜諳攝）

(中時 )