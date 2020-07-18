縣長徐榛蔚以及音樂製作人馬毓芬等人評審在地表演團體。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮暑期大型演唱活動「夏戀嘉年華」進入第13屆，每年吸引數十萬人次朝聖，花蓮縣府今年提供表演者一處嶄露頭角的舞台，首度舉辦「夏戀新秀爭霸戰」在地表演者徵選比賽，邀請唱片製作人陳艾玲、超級偶像製作人黃曉玫等專業評審老師，決賽中選出二組「夏戀之星」及十組「閃亮之星」，登上「2020花蓮夏戀嘉年華」夢幻舞台，在萬人面前展現魅力演出。

縣長徐榛蔚向參賽隊伍鼓勵，從第一屆傅崐萁前縣長開創至今，一路延續至今，收入了全亞洲最美好的聲音，今年更首創選拔「夏戀之星」，讓各界看見花蓮是人文薈萃之地，臥虎藏龍，更希望能透過這個舞台讓在地的表演藝術人才展現自我 期盼花蓮成為夢想的圓夢之地。

觀光處副處長張志翔表示，決賽特別邀請業界專業人士擔任評審，唱片製作人陳艾玲、超級偶像製作人黃曉玫、音樂製作人馬毓芬、金鐘獎製作人曾琴、大學城民歌歌手凃佩岑，就表演特色、舞台魅力等面向一一賞析與評分。

經過決賽隊伍激烈角逐，決賽評選出2組「夏戀之星」，將獲得夏戀嘉年華正式登場機會及15萬元演出費；另外選出10組「閃亮之星」將獲得2020夏戀嘉年華暖場演出機會及演出費5萬元。花蓮「夏戀嘉年華」8月25日登場、連唱5晚，每天雙壓軸巨星歌手帶領，縣府說，活動期間保證夜夜精采，讓花蓮城市成為夏日音樂城。

(中時 )