雲林縣長張麗善（左六）主持「北港座」老戲院活化開幕典禮，藉由新科技讓老電影重現舊時光。（張朝欣攝）

閒置20餘年的雲林縣北港鎮大復戲院，經雲林縣政府列為歷史建築修復活化，18日開幕典禮結合新媒體藝術與地方特色，推出「歷史人文聚落影視音展演體驗計畫」，利用新科技播放老電影3個月，讓民眾重拾往日舊時光。

創立於1927年的大復戲院，日據時期稱為「北港座」，後改名為大復戲院。早年除了播放電影，還不定期安排秀場表演，知名藝人楊麗花、鄧麗君等人都曾到此演出，風光一時，直到電視普及，1992年停止營業。

2018年大復戲院展開維修活化，18日正式啟用，由文化部政務次長蕭宗煌、雲林縣長張麗善、縣新聞處長廖淑玲、縣議員蕭慧敏等人共同主持「歷史人文聚落影視音展演體驗計畫」，活動以「參與式劇場」為主軸，讓民眾體驗身歷其境的影視音效果。

張麗善表示，「歷史人文聚落影視音展演體驗計畫」是地方傳統文化發展延續的重要一環，透過老建築述說歷史，並以新時代的媒體技術來展現，讓大眾了解文化是多元的，並不僅限於過往歷史。

蕭宗煌指出，此計畫結合文化部的「再造歷史現場」與「影視音文化體驗」，很多過去的歷史其實已不復存在，但利用AR、VR技術可將過去的景象復原，透過虛實交錯，讓實體文資加以保存、虛擬記憶可以回復，是很有意義的活動。

「歷史人文聚落影視音展演體驗計畫」即日起至10月底推出「假日電影院」，本月19日首映《王哥柳哥遊台灣》，隨後還有《揚子江風雲》、《龍門客棧》等經典老電影供民眾免費欣賞。

(中時 )