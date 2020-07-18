威力彩7/16頭獎依然未開出，因此，威力彩已連45摃，連摃期數為第三屆以來第3高，下周一（7/20）預估銷售8.0億元，頭獎累積金額預估為上看20.8億元，由於頭獎獎金已逾20億元，投注熱度大爆發。

台灣彩券表示，如1注獨得，單注獎金為今年最高、第四屆以來第3高、第三屆以來第4高；這是繼108年8月12日以來威力彩出現頭獎20.47億元以來的最大獎，在108年8月12日是連摃46期，至於史上最長連摃則是出現在107年11月5日，當時頭獎獎金累積至16.52億元，這二期都是頭獎由一人獨得。

投注站老闆表示，威力彩由於高額獎金，近期投注熱度大增，過去威力彩一注要100元，投注熱度始終不及一注50元的大樂透踴躍，不過，近期投注情況卻明顯改觀，目前投注金額和包牌的客人都較之前大大增加，不少民眾拿著振興三倍券來投注或包牌，希望可以讓振興三倍券大增值。

而根據台彩統計，威力彩在連摃24期時，單期投注金額還不到0.7億元；連摃34期時，單期投注金額為1.5億元；連摃45期後，預估投注金額則來到8億元。

(工商 )