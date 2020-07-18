高齡70歲新北市老醫師梁忠道，有感幼時在山區物資缺乏，從醫後定期到雙溪、貢寮等偏鄉看診，被當地人視為「守護健康的土城爸爸」，今年榮獲模範父親，新北市長侯友宜今前往祝賀，發現哥哥侯明鋒與梁忠道為學長、學弟，旁人開玩笑虧「他哥哥（指侯明鋒）要去選高雄啦」，侯友宜無奈笑回「沒有啦！賣相害啦！」，意外成為祝賀現場小插曲。

梁忠道出身於嘉義縣阿里山鄉，是原住民鄒族子弟，他有感山地環境物資缺乏，認知到自己必須努力向上，才能幫助更多人，憑著自身毅力與雙親支持，考上高雄醫學大學醫學系公費生，畢業後隨即投入基層醫療，曾任台北榮總耳鼻喉科醫師、署立台北醫院主治醫師，以及烏來、雙溪、貢寮、淡水等偏鄉衛生所主任。

1920年間，梁忠道在土城中央路開設診所，曾在偏鄉衛生所服務多年的他，加入巡迴醫療服務，每周固定至雙溪、貢寮地區診療，平時也利用下午看診空檔，至土城弱勢家戶中提供醫療協助；2018年更投入長照居家醫療服務，還曾至看守所看療。

梁忠道婚後與妻子育有1子1女，對於子女的教育，他秉持「坐而言不如起而行」的理念，身教重於言教，對子女總是親力親為。耳濡目染下，女兒成為牙醫師，與父親經營聯合診所，兒子則與作為護理師的妻子一同協助長照服務。

侯友宜今在社會局長張錦麗、原民局長羅美菁、土城區長陳國欽、市議員林金結和洪佳君及當地里長陪同下，前往診所向梁忠道祝賀；談起梁忠道和侯明鋒的緣分，林金結開玩笑說，侯友宜在新北、侯明鋒選高雄，「兩人一南一北剛剛好」；侯友宜尷尬回，「沒有啦！賣相害啦！」、「他們都是濟世救人啦！」

侯友宜說，高醫唸書有個好處，學生暑假期間要到台東義診，很謝謝梁忠道對偏鄉的付出；並致贈電動筋絡按摩槍及蘋果禮盒，祝福父親節快樂。

(中時 )