李揚弘回到蘆少10周年慶，分享國中時期的迷惘歷程。（許家寧攝）

蘆洲少年福利服務中心歡慶十周年，昔日少年齊聚一堂。（許家寧攝）

新北市第一家專為少年服務的蘆洲少年福利服務中心歡慶十年！10年來陪伴無數的少年走過狂飆、迷惘歲月，從小兩度進出觀護所的小李，從叛逆國中生到成為「做工的人」，回憶過去跑給警察追的日子，更赴蘆少樓下的派出所，向警察人偶獻花致意。

今年20歲的李揚弘分享成長的心路歷程，回憶就讀蘆洲國中時不愛上學，常在校外遊蕩，結果被社工劉玹羽盯上，一直找機會跟他聊天，後來涉入少年刑事案件被關進少年觀護所，法官問他願不願意跟社工去爬山，為早點離開觀護所，只好答應。

李揚弘從小單親，由水電工父親獨力扶兩兄弟長大，工作以外無心力關心他，出獄兩周後，他又因另案件再度被關長達半年，這次他才驚覺滿口「義氣」的朋友通通不見了，只剩「玹玹」還是每個月來探視他，感嘆「這時你才知道在這個世界上還有人關心你！」

李揚弘現在跟著父親一起做防水、抓漏，他笑說，雖然還學不到爸爸抓漏的功夫，但已經會做防水賺錢了！也有一個穩定交往的女友，對於最近熱門電視劇「做工的人」描述的正是底層的社會人生，走過黑暗，從底層新生的他要做個快樂的工人。

「少年在哪裡，社工就在那裡！」劉玹羽表示，她發現小李是個內心善良的孩子，只是渴望被愛被關懷，她用「復原力」正向眼光，尊重接納每位孩子，透過不放棄，以及陪伴和鼓勵，很高興小李也沒讓她失望，希望他未來能開創屬於自己的人生。

(中時 )