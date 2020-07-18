日本男星三浦春馬今（18）日傳出在自宅輕生，被發現後緊急送醫仍不治身亡，得年30歲，雖然房間衣櫃留有一封遺書，但自縊動機尚未公開；三浦春馬憾事曝光後，有日本網友翻出2年前他和好友小栗旬受訪內容，當時一句話竟藏有徵兆，讓眾人相當震驚。

三浦春馬在日本擁有高人氣，更是許多電視劇和電影的男主角之一，今日卻傳出輕生消息，讓親友和粉絲痛心；三浦春馬生前代表作品和有意義的影片陸續被翻出討論，其中有網友找到2018年他和好友小栗旬接受訪問的內容，小栗旬被問到「三浦春馬對你來說是什麼樣的存在？」，他簡短地回覆，「真的很在意他，有時候也很擔心他，希望他能好好活著」。

小栗旬簡單地說出心裡想對三浦春馬說的話，當時眾人只覺得是好友之間的關心，在三浦春馬尋短後，這段話讓網友猜測，三浦春馬在工作上受到不少壓力，否則好友不會如此掛心。三浦春馬和小栗旬都拍過電視劇《極道鮮師》，兩人是在2008年日劇《貧窮男子》認識，兩人是演藝圈公認的好友。

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(中時電子報)