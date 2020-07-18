台中市長盧秀燕書房首度開箱，她認為，書房是寧靜思考、激發施政創意的空間。（中市府提供／林欣儀台中傳真）

台中市長盧秀燕的書房長什麼模樣？配合台中市立圖書館「家家有個小書房」活動，盧秀燕書房首度開箱，她位於辦公室的小小閱讀空間內擺放著繽紛色彩的小裝飾，呈現活潑感，盧秀燕認為，閱讀可沉澱心靈、重新思考問題，繽紛色彩還有激盪腦力的特別效果。

盧秀燕在市長辦公室布置了一片小小閱讀空間，裡頭擺放著彩虹爺爺黃永阜贈送的「燕子畫像」、紙風車基金會執行長李永豐送的彩色毛毛蟲玩偶，兩件色彩繽紛的小裝飾物讓人過目不忘，盧秀燕則認為，每當遇到思考卡關，看到這兩樣小飾物不僅能放鬆，還可激盪腦力。

盧秀燕強調，平常就習慣在工作結束後靜心閱讀一小段時間，喜愛的閱讀主題也不盡相同，藉由閱讀加強各種知識的汲取、也沉澱心靈，當沉靜下來後，重新思考問題常有不同方向的領會，有時更會在閱讀中就會感到「靈光一閃」、想到推動市政的好點子。

盧秀燕書房開箱是配合台中市圖「家家有個小書房」活動中的「名人書房」，文化局長張大春指出，透過名人書房的方想帶動民眾參加「小書房布置比賽」，今年以吸引246件投稿、較去年增加1倍，中市圖將邀專家評選30名最有創意的書房，書房主人可獲贈禮券。

張大春強調，為鼓勵民眾享受閱讀，中市圖積極推動圖書資源進化，包括外埔分館擴建、大雅上楓分館興建近來都將陸續完成，而國內首座美術館與圖書館共構的「台中綠美圖」也將於111年完工，盼成為市民的大書房。

(中時 )