金門鄉土作家陳長慶去年11月與胡志明市國家大學合作出版《陳長慶短篇小說集》越南譯本，獲得廣大迴響，今年7月再與國立台灣文學館合作，推出中越對照文本，並於18日舉辦新書發表展，宣布台灣文學新南向。

陳長慶生於1946年，從事文學創作逾50年，創作文類包含詩、小說、散文，擅以寫實筆法描寫金門風土民情。去年11月，陳長慶收錄《再見海南島，海南島再見》、《將軍與蓬萊米》、《人民公共客車》、《春桃》、《孫麻子》和《罔腰仔》等6篇短篇小說外譯越南，獲得廣大迴響，今年再與前台文館長陳益源、越南主編黎光長等人合作，推出中越對照文本，廣泛發行台、越2地。

18日為新書發表會，台文館邀請多組新住民家庭發表試讀心得。與越籍妻子結婚2年的郭景文說，由於陳長慶老師擅長描寫軍營生活，因此有機會與妻子分享過往當兵趣聞。也有新住民家庭表示，由於陳長慶老師經常書寫舊時「軍中樂園」，因此親子共讀時「有點害羞」。

台文館長蘇碩斌表示，台文館執行外譯計畫逾10年，目前碰到的困境在於，雖然英譯台灣文學較為簡單，但不容易打入外國市場，能見度不高。因此，台文館近年來積極與捷克、越南等友好國家合作外譯，用文學拚外交，儘管效果良好，但仍會面臨外譯人才難求的窘境，因此整體台灣文學外譯策略仍在研議。

(中時 )