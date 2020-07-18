經紀公司聲明證實三浦春馬死訊。(取自日網)

日本30歲男星三浦春馬曾演出電影《戀空》、《進擊的巨人》等話題作品，今(17日)下午傳出於住家身亡，並在衣櫃內發現遺體，死訊震驚日本演藝圈。而他所屬經紀公司Amuse娛樂稍早終於打破沉默，在官網PO出聲明證實三浦春馬死訊，令大批粉絲痛哭接受這個殘忍事實。

三浦春馬今日下午驚傳於家中輕生，在事發近5小時後，其所屬經紀公司也終於打破沉默發出聲明，證實三浦春馬死訊，「各位粉絲，各位相關人員，我司所屬藝人三浦春馬於2020年7月18日去世。各位粉絲和相關人士，給您們帶來了擔心和麻煩。關於詳細內容，現在正在確認中，稍後將再次報告，請務必諒解。」

Amuse聲明證實三浦春馬死訊，字字揪心，令粉絲看了痛心不已，「真的好傷心啊，我還是不敢相信」、「始終不願意相信這是真的，所屬公司還是確認了，希望三浦春馬一路走好」、「我現在還不敢相信這個事實 他才30歲啊」、「爆哭」。

童星出身的三浦春馬於1997年出道，與志田未來電視劇《14歲的媽媽》走紅，接著演出電影《戀空》創下極佳票房，同時也與女主角新垣結衣傳出緋聞。他今日原定要拍攝新劇《錢的盡頭是愛情的開始》，時間到了卻沒現身片場，經紀人上門找人，才發現他已在住家輕生，享年30歲。

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