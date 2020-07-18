宋芸樺在浪漫穿越劇《浪漫輸給你》中，為阻止張立昂和蔡瑞雪的意外接吻，竟犧牲自己肉身擋吻，和蔡瑞雪上演「女女吻」，情敵瞬間變朋友。回憶拍戲當下，宋芸樺表示，和蔡瑞雪都很期待這場戲，原以為自己不會害羞，沒想到正式拍戲時，跨坐在蔡瑞雪身上時「突然臉紅害羞」，加上這場戲相當困難，宛如「動作片等級」。

宋芸樺提到，該場戲是蔡瑞雪快跌倒時，自己以「精準滑本壘」姿勢到蔡瑞雪腳下，蔡瑞雪要剛好跌在她身上，宛如「橄欖球球員互撞」般激烈地吻上，張立昂則是在旁邊眼睜睜看著這一幕發生，3個人的動作都得精準地配合好。雖不是第一次演女女吻，但宋芸樺表示，跟女生拍親密戲好處就是很自在。

蔡瑞雪回想吻戲當下，大讚宋芸樺「嘴唇非常好親」，還詳細描述「很柔軟，還有甜甜的奶油香」，而蔡瑞雪吻戲前也做足準備，特地敷唇膜、去角質、刷牙、口氣芳香劑樣樣充足，且因為動作複雜不好拍，所以兩人有多親幾下，蔡瑞雪開心直呼：「賺到了！」更偷偷爆料宋芸樺的胸很好躺。

(中時 )