大師演奏，為音樂節揭開序幕。（廖志晃攝）

日月潭美聲音樂節，台上台下同樂！（廖志晃攝）

秀傳醫療體系總裁黃明和，帶領醫護人員共襄盛舉。（廖志晃攝）

日月潭青年活動中心總幹事柯經一，籌辦音樂節向醫護人員致敬。（廖志晃攝）

奇岩室內樂團四重奏，壓軸演出。（廖志晃攝）

日月潭美聲音樂節，台上台下都很嗨！（廖志晃攝）

日月潭美聲音樂節─向防疫英雄醫護人員致敬，讓因疫情而沉寂許久的日月潭，頓時洋溢音樂、歌聲與歡笑！即日起延續到7月25日，將由20餘位首屈一指的音樂教授，率音樂家，每天在日月潭畔演出，全部免費聆賞。

日月潭美聲音樂節，由救國團主任葛永光感謝醫護人員對台灣防疫的貢獻，並強調救國團永遠為社會公益服務，站在最前線；秀傳醫療體系總裁黃明和，也帶領34位醫護人員共襄盛舉。葛永光並頒贈獎牌，感謝秀傳醫療體系、石城實業（三點一刻）、歐都納公司、日月潭風管處及台北捷運公司。

樂享室內樂團團長徐錫隆教授，與台灣室內樂藝術推廣協會廖皎含教授，率先登場，以小提琴與鋼琴合奏，為音樂會揭開序幕；原住民那魯克樂團歌接力登台，展現優美的歌聲，還與觀眾同樂；連續第6年義演的奇岩室內樂團四重奏，壓軸演出，團長周韶年與樂團首席唐國維的演奏，吸引舊雨新知參與音樂盛會。

日月潭青年活動中心總幹事柯經一表示，美聲音樂節接續到25日，每天都有音樂饗宴登場，演出場次包含定時及即興快閃兩種形式，將會在演出前一天，公布在日月潭青年活動中心的官方網站與臉書粉絲團，不論室內或室外音樂會，都是免費聆賞。

此外，配合政府發行振興三倍券，及旅遊補助住宿方案，日月潭青年活動中心在音樂節期間，加碼10組優惠，歡迎多加利用。

(中時 )